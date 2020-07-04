МИД РФ: заявляющая о «сговоре» России с талибами* американская разведка участвует в наркоторговле

4 Июль 2020 2020-07-04T14:40:40+03:00

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Американская разведка, заявляющая о «сговоре России с талибами»* участвует в наркоторговле. Об этом сообщил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике», - заявил дипломат в эфире телеканала «Россия-1».

Кабулов отметил, что самолеты американской разведки из Кандагара, из Баграма «летают без проверки куда угодно», в том числе в Германию, в Румынию. По его словам, о таком «бизнесе» американцев может рассказать «каждый афганец» в Кабуле. «Даже ленивый готов на эту тему поговорить», - заявил представитель МИД РФ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал «очередным вбросом» публикацию The New York Times, в которой утверждалось, будто российские спецслужбы подстрекали афганских боевиков к атакам на военных США, и потребовал, чтобы издание раскрыло свой «анонимный» источник. Однако, по словам американского лидера, он вряд ли существует. Позже он заявил, что американская разведка, на которую ссылается газета, сочла информацию недостоверной.

Однако спикер палаты представителей США демократ Ненси Пелоси потребовала предоставить доклад разведки по сообщениям о «сговоре» с талибами* для того, чтобы принять решение о мерах против Москвы, а позже предложила ввести новые санкции против России.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация

ИСТОЧНИК KP.RU