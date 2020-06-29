Трамп: Американская разведка сочла информацию о России и талибах* недостоверной

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:12:21+03:00

Именно поэтому, по словам президента США, ему ничего и не рассказывали

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Американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Разведка только что сообщила мне, что они не признали эту информацию достоверной и по этой причине не сообщили об этом мне или вице-президенту», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Белом доме заявили, что президент не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается NYT.

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ИСТОЧНИК KP.RU