2020-07-04T16:54:47+03:00
В мире

Китайские ученые оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей

Эксперты в очередной раз усомнились в угрозе новой пандемии из-за вируса
Ксения АНУФРИЕВА
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Китайские ученые оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людейКитайские ученые оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людейФото: Иван МАКЕЕВ
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Эксперты из Китая на днях провели специальное совещания по ситуации с недавно найденным штаммом свиного гриппа G4 и оценили риски его распространения среди людей. Ученые отметили, что вероятность возникновения новой эпидемии из-за этого заболевания крайне мала.

Поводом для встречи специалистов в области животноводства и здравоохранения стали многочисленные публикации в китайских и зарубежных СМИ об опасности новой пандемии из-за данного гриппа. Об этом сообщается на официальном сайте министерства сельского хозяйства Китая.

В заявлении говорится, что многие публикации изданий по данной теме «сильно преувеличенны и имеют неверную интерпретацию». Участвовавшие в дискуссии эксперты единогласно пришли к выводу, что обнаруженный учеными штамм является всего лишь подтипом всем известного H1N1. Присутствующий на совещании автор первоначальной статьи о новом штамме свиного гриппа заявил, что G4 сложно эффективно реплицироваться в организме человека и вызывать заболевание.

Он добавил, что у сотрудников свиноферм, на которых был найден грипп, не было никаких симптомов заболевания, несмотря на то, что у них были найдены антитела к вирусу. Эксперты единогласно признали, что объем выборки, на которой основано исследование, слишком мал, и такая выборка не может считаться репрезентативной.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что вероятность распространения вируса свиного гриппа G4 среди населения довольно низкая.

Между тем, специалисты Роспотребнадзора считают, что новый штамм свиного гриппа в Китае может привести к новой пандемии, ведь инфекция уже мутировала до того уровня, чтобы передаваться от животного к человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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