2020-07-03T19:09:50+03:00
Общество

Новый штамм свиного гриппа в Китае может привести к новой пандемии, считают в Роспотребнадзоре

Вирус нашли у животных и сотрудников свинофермы
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ВОЗ призывают не паниковать - ученые отслеживают ситуацию в КитаеВ ВОЗ призывают не паниковать - ученые отслеживают ситуацию в КитаеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о новом штамме вируса свиного гриппа в Китае. Ученые из КНР считают, что у этого вируса высоким пандемическим потенциалом. Инфекция уже мутировала до того уровня, чтобы передаваться от животного к человеку. Вирус нашли у работников свинофермы. Если штамм изменится еще, когда человек сможет заражать человека, возможна новая эпидемия.

- Новый вирус G4 EA H1N1 обладает высоким потенциалом для пандемического распространения среди людей. Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм,- приводят в Роспотребнадзоре заявление эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

В сравнении с другими вирусами гриппа, новый вызывает более тяжелые симптомы, уточняет Лебедев. Этот штамм заразнее предыдущих. Оказалось, что больше 10 процентов работников ферм имеют антитела к новому вирусу, это может означать, что они переболели.

Но в ВОЗ успокаивают - повода для паники нет, ученые контролируют ситуацию. На том этапе важно предотвратить возможное распространение, проверять сотрудников других свиноферм. Схожего мнения придерживаются власти Китая, тем более опыт у КНР по сдерживанию эпидемии есть - страна первой в мире столкнулась в коронавирусом нового типа и практически остановила распространение за рекордных три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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