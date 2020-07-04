2020-07-04T20:32:55+03:00
Спорт

"Тамбов" победил "Спартак" в Москве со счетом 3:2, дважды проигрывая по ходу матча

"Красно-белые" потерпели второе поражение подряд [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграл против "Тамбова" дома."Спартак" сыграл против "Тамбова" дома.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 4 июля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" прошел матч 26 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" принимал на своем поле ФК "Тамбов". В поединке первого круга этих двух клубов был зафиксирован неожиданный результат - только перешедшие в Премьер-Лигу тамбовчане одержали победу со счетом 2:0. В поединке, который прошел в Москве, команда снова "показала зубы". И выиграла со счетом 3:2 встречу в столице.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Тамбов.

В этом поединке было много голов. На 36-й минуте "Спартак" вышел вперед - Зелимхан Бакаев забил с пенальти. Первый тайм хозяева поля свели в свою пользу - 1:0. На старте второй половины встречи Валерий Чуперка сделал счет равным, забив "Спартаку" - 1:1.

Шведский форвард "Тамбова" Джордан Ларссон на 64-й минуте вновь вывел хозяев вперед - 2:1. Но вскоре Алексей Грицаенко на 73-й после подачи со штрафного сделал снова счет равным - 2:2.

Спартак - Тамбов. 1:0. Зелимхан Бакаев (пенальти), Тинькофф РПЛ, 26 тур 04.07.2020.Спартак открывает счет в матче

Точку в поединке поставил с пенальти Владимир Обухов - форвард "Тамбова" отличился на 82-й минуте и принес победу своему клубу 3:2.

Спартак - Тамбов. 1:1. Валерий Чуперка, Тинькофф РПЛ, 26 тур 04.07.2020.Тамбов сравнивает счет в матче

После этой победы "Тамбов" с 28 очками поднялся на 12 место в турнирной таблице РПЛ. А вот "Спартак" остался шестым - у команды осталось 32 балла.

Спартак - Тамбов. 2:1. Джордан Ларссон, Тинькофф РПЛ, 26 тур 04.07.2020 .Спартак выходит вперёд

Следующий матч у "Тамбова" - уже 7 июля на своем поле против "Ахмата". А вот "Спартак" спустя сутки примет на своем поле "Локомотив" в рамках 27 тура чемпионата России нынешнего сезона.

Спартак - Тамбов. 2:2. Алексей Грицаенко, Тинькофф РПЛ, 26 тур 04.07.2020.Грицаенко сравнивает счет в матче

ИСТОЧНИК KP.RU

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