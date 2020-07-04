Спартак - Тамбов 4 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Московский "Спартак" продолжает свой путь по сложному сезону. И после проигранного дерби - игра на своем поле против "Тамбова". "Красно-белые" будут биться за реванш. В первом круге тамбовский клуб неожиданно для всех победил "Спартак" со счетом 2:0 на своем поле. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Тамбов 4 июля 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Тамбов 4 июля 2020

Всего один раз команды игрли между собой. 27 июля 2019 года, почти год назад, "Тамбов" победил на своем поле футболистов "Спартака".

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Тамбов 4 июля 2020

Шансы "Спартака" на успех более предпочтительные.

Прогноз на матч Спартак - Тамбов 4 июля 2020

"Спартак" должен одержать победу в этой игре.

Составы команд на матч Спартак - Тамбов 4 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Спартак - Тамбов 4 июля 2020

Матч Спартак - Тамбов 4 июля 2020 года в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Тамбов 4 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Тамбов будет посмотреть с 18:30 на телеканалах "Матч ТВ".

Трансляция матча Спартак - Тамбов 4 июля 2020

Трансляция матча Спартак - Тамбов пройдет 4 июля и начнется в 18:30 на телеканалах "Матч ТВ".