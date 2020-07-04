МИД призвал не уведомивших о возвращении на родину россиян вернуть деньги

4 Июль 2020 2020-07-04T20:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Российское министерство иностранных дел попросило тысячи россиян, которые ранее застряли в других странах из-за коронавирусных ограничений и смогли вернуться на родину, вернуть излишне перечисленные им деньги. Сообщения об этом были отправлены вернувшимся жителям страны в личные кабинеты на портале госуслуг и на электронные почты.

- По информации ведомства, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении на территории РФ, вам были излишне перечислены средства из бюджета государства. Предлагаем вам в течение пяти рабочих дней с момента получения данного уведомления вернуть деньги в доход бюджета, - говорится в сообщении МИД.

Как объяснили изданию РИА Новости в российском Минкомсвязи, рассылка уведомлений была организована по просьбе представителей министерства иностранных дел.

- Некоторые пользователи единого портала госуслуг получили сообщения от МИД России с просьбой вернуть излишне выплаченные им в качестве поддержки средства. Рассылка затронула несколько тысяч россиян, которые вернулись домой, но не уведомили об этом министерство, - объяснили в Минкомсвязи.

Напомним, что в апреле этого года из-за введенных ограничений во время пандемии кабмин выделил МИД 500 миллионов рублей для оказания помощи гражданам, застрявшим за рубежом.

На финансовые выплаты могут рассчитывать россияне, которые находятся за границей с 1 января текущего года. В июне министерство выделило еще 536 миллионов для помощи гражданам России.

ИСТОЧНИК KP.RU