Далай-лама пообещал прожить до 113 лет

4 Июль 2020 2020-07-04T21:38:35+03:00

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Почетный представитель Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо в России, Монголии и странах СНГ заявил, что буддистский лидер пообещал прожить до 113 лет. В грядущий понедельник, 6 июля, Далай-лама отметит свое 85-летие.

- Друзья, в текущем году, 6 июля, Его Святейшеству Далай-ламе XIV исполняется 85 лет. Он уже прошел долгий жизненный путь и дал нам обещание остаться с нами до 113 лет, - говорится в послании Ринпоче по случаю юбилея лидера буддистов.

По словам представителя Далай-ламы, духовный лидер называет себя «простым буддийским монахом», но для последователей веры он является воплощением Будды сострадания Авалокитешвары. В то же время Тэнзин Гьяцо является лауреатом лауреат Нобелевской премии мира и человеком, который посвятил всю свою жизнь распространению главных общечеловеческих ценностей: любви, добра, милосердия и сострадания.

Верховный лама Калмыки также отметил, что Далай-лама призывает всех жить мирно, проявлять уважение к каждому живому существу и активно распространять "ненасильственный подход".

Тензин Гьяцо родился в деревне Такцер на северо-востоке Тибета в 1935 году. В 1937 его признали реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, и спустя три года возвели на престол.

ИСТОЧНИК KP.RU