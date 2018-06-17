2018-06-17T12:51:29+03:00
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Духовный лидер буддизма выступил в Риге перед последователями из России и стран Балтии
Денис СУХОВ
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Далай-лама раскрыл секрет счастьяДалай-лама раскрыл секрет счастьяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Человек может достичь счастья не осуществлением безудержных желаний, а «покоем ума», достичь которого можно путем альтруизма и сострадания. Об этом заявил Далай-лама XIV, выступая в Риге перед буддистами из России и стран Балтии.

«Человек, который воспитан в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду — и это все никому не приносит счастья», - сказал Далай-лама.

По его словам, счастье приходит, когда ум спокоен, а в душе обитает мир. В то время как «гнев, зависть, чувство конкуренции, страхи и другие негативные эмоции влекут за собой страдание».

«Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют. Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья – гораздо больше», - уверен духовный лидер.

Также он подверг критике современную культуру и образование, ориентированные на материалистические ценности.

«Без любви и сострадания нельзя рассчитывать на внутренний покой… И чтобы на планете воцарился мир, нужно вначале обрести мир в душе», - добавил Далай-лама.

Учения Далай-ламы в рижском зале «Сконто» посетили 4,5 тысячи человек. Орагнизаторами мероприятия стали общество «Сохраним Тибет» (Рига), фонд «Сохраним Тибет» (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

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