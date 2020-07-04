2020-07-04T21:47:08+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ прекратила испытания трех лекарств для лечения от коронавируса

Анализы показали, что препараты неэффективны для лечения инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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ВОЗ прекратила испытания трех лекарств на пациентах с коронавирусомВОЗ прекратила испытания трех лекарств на пациентах с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 4 июля, специалисты ВОЗ остановили испытания лекарства от малярии гидроксихлорохина и антиретровирусный препарата ритонавира (лопинавира) на пациентах, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В рамках исследований ученые и медики сравнивали влияние данных препаратов на смертность инфицированных коронавирусом, а также на продолжительность их лечения.

- Предварительные анализы доказали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир практически не снижают уровень летальность от коронавируса, а значит не являются эффективными для борьбы с заболеваниям, - заявили представители Всемирной организации здравоохранения, уточнив, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом в медицинских учреждениях.

Ранее в ВОЗ усомнились в эффективности "Ремдесивира" для лечения от коронавируса. Ученые так и не смогли подтвердить, что препарат, которые массово закупили Соединенные Штаты в рамках борьбы с пандемией, хоть как-то помогает зараженным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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