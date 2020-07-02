В ВОЗ усомнились в эффективности "Ремдесивира" для лечения от коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T22:17:29+03:00

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Эффективность лекарства "Ремдесивир" для лечения зараженных коронавирусной инфекцией пациентов пока что не подтверждена, а эксперты дают весьма неоднозначные оценки данному препарату. Об это сообщила 2 июля главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан в ходе брифинга в Женеве.

- В настоящее время проводится много исследование "Ремдесивира". Нам известно мнение китайских ученых о том, что это лекарство не показало каких-либо полезных свойств. При этом американский Национальный институт здравоохранения заявляет об уменьшении продолжительности лечения от инфекции на 30 процентов из-за приема препарата, - рассказала специалист.

Сумия Сваминатан отметила, что пока что известно только, что "Ремдесивир" - это противовирусное средство, эффективность которого для лечения от COVID-19 изучают ученые. Она также считает, что в ближайшие месяцы поставки этого лекарства на рынок увеличатся в связи с получением лицензий на производство дженериков.

Накануне британское издание The Guardian писало, что Соединенные Штаты скупили почти весь запас "Ремдесивира" и в ближайшее время ни одна страна не сможет его купить. Разработчик лекарства утверждает, что его применение для лечения инфицированных пациентов сокращает период выздоровления до четырех дней. В Штатах применение этого препарата для лечения зараженных коронавирусом уже одобрили.

ИСТОЧНИК KP.RU