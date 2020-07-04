Американка установила новый мировой рекорд по поеданию хот-догов

4 Июль 2020 2020-07-04T22:15:33+03:00

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Гражданка США Мики Судо установила новый рекорд в ходе конкурса по поеданию хот-догов в Нью-Йорке среди женщин. Американка смогли проглотить 48,5 штук за десять минут. Трансляцию состязания вел телеканал ESPN.

Необычное ежегодное соревнование проводится в Нью-Йорке ежегодно 4 июля, День независимости США. Первое такое состязание состоялось в далеком 1916 году, когда ирландец Маллен съел 13 хот-догов за 12 минут из-за спора со своим приятелем. С тех пор конкурс проходил регулярно, а с 2011 году организаторы ввели отдельный турнир для женщин.

Ограничения из-за пандемии внесли свои коррективы даже в спортивное поедание сосисок в тесте: вместо 15 участников в этом году было только пять человек, разделенных прозрачными перегородками. Кроме того, конкурс прошел в прохладном помещении, хотя обычно проводился под открытым небом на жаре. Организаторы полагают, что именно это могло положительно отразиться на результатах участников.

В 2019 году Мики Судо на состязании смогла съесть только 31 хот-дог, в последний свой рекорд до нынешнего девушка побила в 2017 году, съев 41 сосиску в тесте.

Конкурс среди мужчин в День независимость выдался еще лучше: обладателем рекорда стал Джоуи Честнат по прозвищу «Челюсти», который смог съесть 75 хот-догов за десять минут.

Польза для здоровья от победы в таком конкурсе, конечно, вызывает большие сомнения. Как писал сайт kp.ru, испанские ученые доказали, что фаст-фуд и полуфабрикаты могут значительно ускорить процесс старения человеческого организма.

ИСТОЧНИК KP.RU