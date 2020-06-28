Ученые назвали ускоряющие старение продукты

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:25:32+03:00

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Испанские ученые из Центра биомедицинских исследований по проблемам ожирения и питания Университета Наварры рассказали, что некоторые продукты питания могут значительно ускорить процесс старения человеческого организма. Прежде всего это относится к полуфабрикатам, колбасным изделиям, а также фастфуду, пишет издание Newsru.md.

Эксперты объяснили, что именно эти продукты сказываются на целостности клеток ДНК в организме человек. Употребление в пищу продуктов более глубокой переработки зачастую приводит к укорачиванию теломер, что замедляет способности к регенерации клеток.

Специалисты университета и диетологи также посоветовали не употреблять больше трех порций еды за одни сутки, в которых присутствует более пяти компонентов в виде химических консервантов, усилителей вкуса, подсластителей и красителей. Полностью отказаться ученые рекомендуют от полуфабрикатов, колбас, фастфуда, слишком сладкой и яркой газировки, а также некоторых специй с химическими компонентами в составе.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые накануне нашли наиболее эффективный и надежный способ побороть некоторые хронические болезни, связанные с обменом веществ, например, диабет или метаболический синдром – это длительные физические упражнения и занятия спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU