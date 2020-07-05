Иран подал на США в Международный суд из-за «бесчеловечных» санкций
Иран подал в Международный суд новый протест, связанный с санкциями США. В Тегеране утверждают, что введенные Вашингтоном многочисленные ограничения в отношении Иранской республики особенно «бесчеловечны» в период пандемии коронавируса и создают серьезные проблемы стране, пытающейся бороться с распространением инфекции среди населения.
Об этом заявила заместитель президента Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, выступая во время своего выступления в медицинском исследовательском центре в Тегеране, передает агентство Mehr.
«Учитывая бесчеловечные и противоречащие правам человека санкции, по предложению заместителя по правовым вопросам был подан новый протест в Международный суд относительно воздействия санкций на распространение заболевания, вызываемого новым типом коронавируса», - приводит издание ее слова.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, дабы не дать ему получить ядерное оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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