США рассматривают военный сценарий, чтобы Иран не получил ядерное оружие

1 Июль 2020 2020-07-01T07:23:34+03:00

Хук: США рассматривают военный сценарий, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпредставитель США по Ирану назвал выход США из СВПД верным решением

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США рассматривают возможность применения военной силы, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие заявил спецпредставитель страны по Ирану Брайан Хук.

Он также отметил, что власти США, рассматривая вариант лучшего средства, гарантирующего, что Иран никогда не получит ядерное оружие, приходят к выводу СВПД дать подобных гарантий не может.

Хук добавил, что президент США Дональд Трамп "ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и военный вариант всегда рассматривается".

ИСТОЧНИК KP.RU