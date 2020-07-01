США рассматривают военный сценарий, чтобы Иран не получил ядерное оружие
Спецпредставитель США по Ирану назвал выход США из СВПД верным решением
Хук: США рассматривают военный сценарий, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США рассматривают возможность применения военной силы, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие заявил спецпредставитель страны по Ирану Брайан Хук.
Он также отметил, что власти США, рассматривая вариант лучшего средства, гарантирующего, что Иран никогда не получит ядерное оружие, приходят к выводу СВПД дать подобных гарантий не может.
Хук добавил, что президент США Дональд Трамп "ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и военный вариант всегда рассматривается".
ИСТОЧНИК KP.RU