2020-07-05T02:27:29+03:00
Происшествия

Пожар на фабрике в Баку локализован, пострадали шесть человек

К этому часу площадь возгорания увеличилась до 3000 кв. м [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар на фабрике в Баку локализованПожар на фабрике в Баку локализованФото: Кадр видео
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К этому часу азербайджанским пожарным удалось локализовать крупный пожар на фабрике по производству красок в Баку. Общая площадь возгорания значительно увеличилась и составила около трех тысяч квадратных метров.

Возросло и число пострадавших: на данный момент уже известно о шести, причем пятеро из тех, кому понадобилась помощь медиков, – сотрудники МЧС. Об этом сообщил журналистам заместитель главы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.

«Пожар локализован. Уже нет угрозы его распространения. На его тушение было привлечены 300 человек, до 50 единиц техники. Во время пожара пострадали шесть человек, пятеро из которых пожарные. Огонь охватил 2,5-3 тысячи квадратных метров», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, огонь на фабрике красок «Собсан», расположенной в Бинагадинском районе азербайджанской столицы, вспыхнул вечером в субботу. Ранее сообщалось о четверых пострадавших спасателях, один из которых получил травму головы.

Фабрика красок загорелась в Баку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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