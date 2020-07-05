От COVID-19 в мире вылечились более 6 миллионов человек

5 Июль 2020 2020-07-05T11:52:06+03:00

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Американский университет Джонса Хопкинса на воскресение 5 июля зафиксировал данные по течению коронавирусной инфекции в мире. Так, число выздоровевших от COVID-19 достигло 6 миллионов человек, и ученые называют это хорошим результатом относительно общей ситуации.

С момента начала пандемии в мире от коронавируса погибло 530 тыс. 137 человек, этот показатель с пятницы увеличился на 3 тыс. 379.

Всего от мировой пандемии по данным университета насчитывается 11 млн 240 тыс. инфицированных коронавирусом.

В Соединенных Штатах по состоянию на воскресенье выявлено 2 млн 839 тыс. 436 заболевших, от COVID-19 скончались 129 тыс. 676, излечились 894 тыс. человек.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 577 тыс. 004, умерли 64 тыс. 265, вылечилось 990 тыс.

Уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 68,5 случаев. В США на 1 млн населения скончались 400 человек, а в Бразилии – 303 человек.

Напомним, что ВОЗ объявило мировую пандемию из-за коронавируса в середине марта 2020 года. Болезнь нового типа быстро распространилась на территориях стран всего мира. В зонах эпицентра оказались Испания, США, Англия и Италия.

На данный момент учеными всего мира ведется разработка вакцины от COVID-19. В очереди на утверждение стоит 131 препарат. В России начались клинические исследования, первый этап которых ученые планируют завершить в первой декаде августа, так сообщит министр здравоохранения Михаил Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU