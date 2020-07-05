Пять гонщиков "Формулы - 1" не станут преклонять колено в поддержку борьбы с расизмом
Тем не менее пилоты согласились выйти на гонку в футболках с надписью "End racism"
Пилоты "Формулы-1" не хотят преклонять колено на Гран-при АвстрииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Пять из 20 гонщиков "Формулы-1" отказались вставать на одно колено в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминацией во время Гран-при Австрии. Однако все пилоты готовы участвовать в гонке в футболках с надписью "End racism", сообщает Sky Sports.
Гонка пройдёт сегодня, 5 июля, и станет первой в нынешнем сезоне. Посещение Гран-при зрителями запретили из-за опасности распространения коронавируса.
Гран-при Австрии пройдёт на трассе "Ред Булл Ринг" в Шпильберге и начнётся в 16:10 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU