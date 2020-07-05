Пять гонщиков "Формулы - 1" не станут преклонять колено в поддержку борьбы с расизмом

5 Июль 2020 2020-07-05T14:31:27+03:00

Тем не менее пилоты согласились выйти на гонку в футболках с надписью "End racism"

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Пять из 20 гонщиков "Формулы-1" отказались вставать на одно колено в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминацией во время Гран-при Австрии. Однако все пилоты готовы участвовать в гонке в футболках с надписью "End racism", сообщает Sky Sports.

Гонка пройдёт сегодня, 5 июля, и станет первой в нынешнем сезоне. Посещение Гран-при зрителями запретили из-за опасности распространения коронавируса.

Гран-при Австрии пройдёт на трассе "Ред Булл Ринг" в Шпильберге и начнётся в 16:10 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU