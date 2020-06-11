Эксперт: Когда в США полиция становится на колени — это не самоуничижение, а акт солидарности

Вместе с волной беспорядков и погромов после убийства Джорджа Флойда в США началось другое не менее массовое (и отчасти пугающее) явление. Представители власти — от рядовых полицейских до депутатов из Капитолия и кандидата в президенты Джо Байдена — становятся на колени, всячески выказывая извинения в адрес бунтующей толпы афроамериканцев и их белых товарищей из радикально-левых организаций.

Как можно объяснить подобные жесты (заметим, почти всегда добровольные): слабостью и самоуничижением — или политической гибкостью? Об этом «КП» рассказал эксперт по США, кандидат исторических наук Ярослав Левин:

— Всю историю с картинными «преклонениями колен» мы из-за океана воспринимаем не вполне правильно. Здесь нет какого-то жеста подчинения, пресмыкания или самоунижения. У них это означает: во-первых, солидарность с протестующими; во-вторых — просто протест (против политики Трампа). Началось это, кажется, ещё в 2016 году: на открытии сезона игрок Национальной футбольной лиги Колин Каперник вместо того, чтобы выпрямиться при исполнении гимна, встал на одно колено: мол, это «протест против угнетения темнокожих в США».

Сейчас многие его жест копируют (из числа чиновников — в основном именно «демократы» и оппоненты Белого дома). Заметьте, встают не НА КОЛЕНИ, а именно НА ОДНО КОЛЕНО, как Каперник. Это важная разница, которую у нас не понимают. Конечно, элемент «покаяния перед темнокожими» в этом жесте тоже есть. Но главное — «солидарность нации против Трампа, который олицетворяет расизм» — именно такой смысл вкладывают в сей перфоманс «демократы» и их союзники из числа уличных демонстрантов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782494" frameborder="0"></iframe> В Хьюстоне белые американцы на коленях просят прощения у черных за годы расизма.

Теперь о «преклонениях колен» в исполнении полиции. Сотрудники правопорядка — такие же граждане, точно так же сидят в интернете и на фейсбуке, смотрят, условно говоря, CNN. Лево-либеральная повестка, которая доминирует там последние лет 10 — естественно, на этих людей точно так же влияет. Многие встают на колено (или ложатся ничком перед демонстрантами, как шериф городка Вебстер) вполне искренне.

Полицейские стоят перед выбором: разгонят митинги — станут «фашистами и жестокими расистами». Не разгонят — значит, плохо выполняют свою работу. Здесь преклонить колено — меньшее из двух зол: так сказать, «смирить толпу солидарностью с её ценностями». А вот что будет дальше и во что это выльется — сказать сложно.

Шеф полиции Вебстера лег на землю в позе Джорджа Флойда.

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Другой взрывной ролик с похожим сюжетом и вовсе является фейком. Об этом «КП» рассказала Ольга Зацепина — президент Российско-американского центра культурного наследия:

— Наверное, уже все видели видео, где белая пара целует ботинки массивным темнокожим парням? Его вовсю тиражируют в Рунете как иллюстрацию «чёрного насилия и беспредела на фоне протестов в США». Так вот, это — фейк. Кому-то очень хочется вызвать у белых ненависть к афроамериканцам, а заодно усилить презрение и тех, и других к «мягкотелым либералам».

Белая пара целует ботинки чернокожим парням.

Смотрим, что написано на плакате позади обладателей ботинок: «ISUPN» (Israelite School of Universal Practical Knowledge). Это христианская религиозная секта. Её последователи утверждают, будто чернокожие являются «12-м коленом израэлитов» (потомками библейского Авраама). И есть белые христиане, готовые в это поверить. И преклонить колени перед «прямыми представителями богоизбранного народа». Что они и делают. Кстати, видео снято на Голливуд-бульваре в Лос-Анджелесе, впервые выложено на YouTube два года тому назад. И никакого отношения к нынешним протестам не имеет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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