2020-07-05T18:07:15+03:00
В мире

Полиция Австрии задержала второго подозреваемого в убийстве россиянина

Ранее задержанный мужчина выступал в качестве свидетеля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полиция Австрии задержала второго подозреваемого в убийстве россиянинаПолиция Австрии задержала второго подозреваемого в убийстве россиянинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 5 июля, полиция Австрии задержала второго человека подозреваемого в убийстве в Герасдорфе россиянина, просившего убежища.

Как передает Австрийское агентство печати со ссылкой на решение суда, задержан был мужчина, который ранее выступал в качестве свидетеля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, убийство произошло в субботу, 4 июля. В тот день в Герасдорфе, расположенном близ Вены, был застрелен 43-летний гражданин России, который просил убежища в стране. В ходе розыска в городе Линце был задержан 47-летний предполагаемый убийца, который также является российским гражданином.

Следователи выясняют обстоятельства убийства. По данным телеканала OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным.

Как сообщает агентство ТАСС, в российском посольстве в Австрии сообщили, что обращения в связи с заявлениями об убийстве россиянина не поступали.

В Австрии убили россиянина, предполагаемый убийца задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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