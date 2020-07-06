Денис Мацуев о смерти Эннио Морриконе: "Огромная утрата для всей мировой культуры"

6 Июль 2020 2020-07-06T11:27:32+03:00

Российский пианист рассказал, что композитор был "потрясающим и скромным человеком"

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Российский пианист Денис Мацуев в эфире Радио "Комсомольская правда" назвал смерть итальянского композитора и дирижёра Эннио Морриконе огромной потерей для всей мировой культуры.

Мацуев также отметил, что музыку, созданную Эннио Морриконе весь мир способен узнать в первые пять секунд исполнения благодаря уникальным мелодизму и интонации.

- Мелодист высшего полёта, высшей пробы, я бы так сказал, - сказал Мацуев

Пианист добавил, что всемирно известные кинокартины приобрели особую глубину из-за музыки, созданной Морриконе.

- Конечно же, без его музыки те фильмы, скажем, Бертолуччи или Тарантино, мне кажется, не были бы настолько глубины. Потому что я глубоко убежден, что музыка является одним из самых главных действующих героев кино. Хотя он написал не только киномузыку, но, безусловно, армия его поклонников знает его по невероятным шедеврам, - заявил Денис Мацуев.

Музыкант также поделился в эфире о своих впечатлениях от знакомства с Эннио Морриконе.

- Он был потрясающим, уникальным, скромным человеком. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. И замечательное чувство юмора, и очень добрый человек. И это, конечно, огромная утрата для всей мировой культуры, - заключил Денис Мацуев.

Напомним, легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в ночь на 6 июля в одной из клиник Рима. Несколько дней назад дирижёр упал и сломал бедро. Он скончался в окружении жены Марии, детей и внуков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788909" frameborder="0"></iframe> Умер Эннио Морриконе.Умер итальянский композитор и дирижёр Эннио Морриконе. Ему был 91 год.

ИСТОЧНИК KP.RU