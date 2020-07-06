МИД России призвал не делать поспешных выводов о взрыве в Иране

6 Июль 2020 2020-07-06T12:42:47+03:00

В МИД России призвали сначала изучить ситуацию со взрывом на ядерном объекте в Иране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее появилась информация о причастности Израиля к диверсии на ядерном объекте в Натанзе

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В Министерстве иностранных дел России призвали не делать скоропалительных выводов о причинах взрыва на ядерном объекте Натанз в Иране.

Заместитель главы МИД отметил также, что прежде всего необходимо изучить ситуацию, сообщает РИА Новости.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению газеты The New York Times, пожар на объекте для производства центрифуг в Натанзе произошёл из-за диверсии Израиля с применением взрывного устройства.

Издание сообщило об этом со ссылкой на сотрудника разведки Ирана и военнослужащего КСИР.

2 июля стало известно о взрыве на ядерном объекте в Натанзе и о пожаре в Организации по атомной энергии Ирана. В публикации NYT отмечается, что произошедшие взрыв и пожар на объекте замедлили развитие ядерной программы Ирана на несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU