NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект в Иране
Газета The New York Times заявила о том, что пожар на объекте для производства центрифуг в Натанзе произошёл из-за диверсии Израиля с применением взрывного устройства.
В публикации сказано, что об этом сообщил сотрудник разведки Ирана. Отмечается также, что в инциденте было применено мощное взрывное устройство.
По версии NYT, взрыв на объекте в Натанзе 2 июля также подтвердил военнослужащий из элитных частей вооружённых сил Ирана - Корпуса стражей исламской революции.
При этом подчёркивается, что инцидент на объекте замедлил развитие ядерной программы Тегерана на месяцы.
2 июля стало известно о взрыве на ядерном объекте в Натанзе и о пожаре в Организации по атомной энергии Ирана.
ИСТОЧНИК KP.RU