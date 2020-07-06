2020-07-06T13:19:52+03:00
Экономика

Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

Аналитики отмечают, что экономика страны начнет восстанавливаться в 2021 году
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всемирный банк предсказал самый глубокий за 11 лет спад ВВП РоссииВсемирный банк предсказал самый глубокий за 11 лет спад ВВП РоссииФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Из-за пандемии в 2020 году ВВП России может упасть на 6% впервые за 11 лет.

- Под влиянием глубокого спада мировой экономики, спровоцированного пандемией COVID-19, ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума, а в 2021-2022 годах будет восстанавливаться умеренными темпами, - говорится в докладе Всемирного банка.

Эксперты отмечают, что при отсутствии второй волны коронавируса российская экономика начнет восстанавливаться в 2021 году. Тогда рост ВВП составит 2,7%, затем в 2022 ускорится до 3,1. Аналитики полагают, что основным двигателем роста экономики станет потребление домохозяйств. А инвестиции в 2021 году вырастут примерно на 3%.

При этом, эксперты Всемирного банка разработали и другой - более пессимистичный сценарий. Согласно нему, ВВП России сократится на 9,6% и восстановится на незначительные 0,1% в 2021 году.

Ранее Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики. По прогнозам аналитиков, нынешний спад станет самым глубоким со времен второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой
Если границы откроют: цены на отдых в Турции этим летом могут упасть
Самый мощный ледокол в мире начали строить в России
В Совфеде поддержали идею отмены оплаты за детсад для малоимущих семей
В Кремле назвали "полной глупостью" заявление главкома ВМС Украины о готовности к боевым действиям
Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад
Строительство "Северного потока-2" могут возобновить 3 августа
Талибан* опроверг обвинения в "сговоре с Россией"
Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем: ему исполнилось 80 лет
Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за оправдание терроризма
В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона
В Австрии убит россиянин, проходивший по программе защиты личности
Аномальная жара: синоптики рассказали о погоде с 6 по 12 июля
МИД России призвал не делать поспешных выводов о взрыве в Иране
В Чувашии больше чем на треть сократились долги по зарплате
В России более 30 тысяч женщин в декрете прошли бесплатное переобучение
Лысеющий горбун с красными глазами: Как изменится человек за 25 лет работы на дому
В Роспоребнадзоре рассказали, угрожает ли эпидемия бубонной чумы России
Мишустин: В детских садах появится 100 тысяч дополнительных мест