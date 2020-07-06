Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

6 Июль 2020 2020-07-06T13:19:52+03:00

Аналитики отмечают, что экономика страны начнет восстанавливаться в 2021 году

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Из-за пандемии в 2020 году ВВП России может упасть на 6% впервые за 11 лет.

- Под влиянием глубокого спада мировой экономики, спровоцированного пандемией COVID-19, ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума, а в 2021-2022 годах будет восстанавливаться умеренными темпами, - говорится в докладе Всемирного банка.

Эксперты отмечают, что при отсутствии второй волны коронавируса российская экономика начнет восстанавливаться в 2021 году. Тогда рост ВВП составит 2,7%, затем в 2022 ускорится до 3,1. Аналитики полагают, что основным двигателем роста экономики станет потребление домохозяйств. А инвестиции в 2021 году вырастут примерно на 3%.

При этом, эксперты Всемирного банка разработали и другой - более пессимистичный сценарий. Согласно нему, ВВП России сократится на 9,6% и восстановится на незначительные 0,1% в 2021 году.

Ранее Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики. По прогнозам аналитиков, нынешний спад станет самым глубоким со времен второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU