2020-07-06T20:18:18+03:00
Общество

148 млрд рублей: озвучена сумма от ЧП в Норильске

В Минприроды России назвали ущерб беспрецедентным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЧП в Норильске. Фото: Антон СОКОЛОВЧП в Норильске. Фото: Антон СОКОЛОВ
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Экологический ущерб водным объектам на Таймыре после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске оценен примерно в 148 миллиардов рублей. Об этом сообщил Росприроднадзор.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин назвал объем ущерба водным объектам в связи с ЧП в Норильске «беспрецедентным». По его словам, озвученная сумма ущерба полностью соответствует экологическому вреду.

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам - беспрецедентен. Сумма ему соответствует», - заявил министр.

Требования о добровольном возмещении ущерба были направлены АО «Норильско-Таймырской энергетической компании».

Напомним, авария произошла из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ №3, что привело к серьезному загрязнению разлившимся топливом около 100 тысяч кв. м. При этом 20 тысяч тонн топлива утекло в местные реки и озеро. По оценкам Роспотребнадзора, в грунт попали около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тысяч тонн.

Изначально эксперты Гринпис Россиим сообщали, что экологический ущерб превысит 6 миллиардов рублей

МЧС в круглосуточном режиме продолжает ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.По информации ведомства, на сегодняшний день выставлено 58 линий боновых заграждений общей протяженностью более шести тысяч метров

ИСТОЧНИК KP.RU

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