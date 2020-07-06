2020-07-06T21:13:24+03:00
В мире

Американским выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов

Верховный суд США внес коррективы в преддверии президентских выборов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Американским выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатовАмериканским выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Членам комиссии выборщиков в США теперь запрещено голосовать на президентских выборах вопреки воле штатов. Такое решение вынес Верховный суд страны.

По американскому законодательству президентские выборы проходят в два этапа. Изначально всеобщим голосованием граждане выбирают победителя, которому достаются все выборщики от данного штата, после чего они должны собраться в Вашингтоне и формальным голосованием утвердить волю избирателей.

Однако в Конституции США нет прямого запрета выборщикам нарушать волю избирателей. И ранее бывали прецеденты, когда некоторые выборщики голосовали вопреки воле жителей определённого штата, но тогда это не влияло на итоги голосования.

«Штаты США имеют право заставить выборщиков голосовать на выборах президента так, как им предписано штатами, а не по своей воле», - говорится в решение Верховного суда США.

Напомним, накануне о своих намерения участвовать в президентских выборах США сообщил американского рэпера Канье Уэста. Однако эксперты рассказали о серьезны проблемах, с которыми столкнется певец -в некоторых штатах он просто не сможет зарегистрировать необходимое количество подписей избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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