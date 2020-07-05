Канье Уэст может столкнуться с проблемами при попытке баллотироваться в президенты

5 Июль 2020 2020-07-05T17:34:06+03:00

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Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении участвовать в гонке за высший государственный пост на выборах 2020 года, может столкнуться с техническими сложностями

Как отмечает USA Today, певцу будет сложно собрать и зарегистрировать необходимое количество подписей избирателей в штатах Нью-Йорк, Техас, Нью-Мексико, Северная Каролина и Мэн. Эти трудности связаны с тем, что дедлайн сбора подписей истек там еще 25 июня. Дедлайн в еще нескольких ключевых штатах истекает в уже середине июля-начале августа.

В случае, если Канье Уэст не успеет зарегистрировать свою кандидатуру в каких-то штатах, то на их территории его фамилии попросту не будет в избирательных бюллетенях.

Напомним, о своих намерения участвовать в президентской гонке рэпер объявил на своей странице в Twitter объявил. При этом два года назад он также сообщал о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, но в 2024 году – после того, как нынешний американский лидер Дональд Трамп проведет на посту президента два срока, а до тех пор будет продолжать поддерживать Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU