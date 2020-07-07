В Китае выявили случай заражения лихорадкой Денге

7 Июль 2020 2020-07-07T21:33:15+03:00

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На востоке Китая зафиксирован случай заражения лихорадкой Денге, которая передается через укусы комаров

Как передает газета «Бэйцзин жибао», заболевание диагностировали у больного в уезде Гуандэ провинции Аньхой в минувшие воскресенье, 5 июля. Инфицированного госпитализировали

Напомним, в тот же день, 5 июля, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая у скотовода подтвердили заражение бубонной чумой. В регионе объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Ранее эту болезнь выявили в Монголии. Перед заражением оба инфицированных, мужчина и женщина, съели сырое мясо сурка, которое могло стать источником инфекции. Власти страны объявили карантин и усилили контроль на границе.

По словам специалистов, в восточных странах возникновение очагов бубонной чумы является привычным делом, поэтому в проблемных регионах существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться. В ВОЗ также заявили, что опасности пандемии нет, а от этого заболевания уже есть препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU