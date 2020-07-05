2020-07-05T20:27:14+03:00
В мире

Бубонная чума: в районе Китая объявлен третий уровень опасности

Бубонную чуму подтвердили у скотовода на севере Поднебесной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бубонная чума: в районе Китая объявлен третий уровень опасностиБубонная чума: в районе Китая объявлен третий уровень опасностиФото: REUTERS
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В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения после того, как бубонную чуму подтвердили у скотовода. Об этом сообщили в комитете здравоохранения города Баян-Нур.

«Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное», - передает агентство Синьхуа сообщение комитета здравоохранения

Жителей района просят соблюдать меры безопасности, им не рекомендуется охотиться на диких животных, а при подозрениях на заболевание нужно немедленно сообщать об этом.

Напомним, 1 июля два случая заражения бубонной чумой выявили в Монголии. Перед заражением оба заболевших, мужчина и женщина, съели сырое мясо сурка, которое, предположительно, и стало источником инфекции. Власти страны объявили карантин и усилили контроль на границе с Россией и Китаем.

В управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай заявили, что вспышка бубонной чумы в Монголии не представляет опасности для России, поскольку заболевание зарегистрировали в Ховдинском аймаке, который не граничит с российской территорией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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