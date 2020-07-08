8 Июль 2020 2020-07-08T07:27:00+03:00

Ливни в Китае: в зоне бедствия оказались более 2,3 миллиона человек Фото: REUTERS

Из провинции Хубэй эвакуировали более 42 тысяч жителей, еще 41,7 нуждаются в помощи

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Более 2,3 миллиона жителей Китая в провинции Хубэй оказались под угрозой в зоне бедствия из-за сильных ливней и наводнений. В результате непогоды два человека уже погибли, 42,2 тысячи жителей эвакуировали, но еще почти столько же нуждаются в помощи спасателей. Об этом в среду, 8 июля, сообщили местные власти.

Площадь сельскохозяйственных угодий, пострадавших из-за воды, уже превысила 284 тысячи гектар, наводнения разрушили 420 жилых зданий и повредили еще 390. Власти оценили ущерб в 2,5 миллиарда юаней (примерно 354 миллиона долларов).

Меры экстренного регулирования и ЧС ситуацию правительство ввело в 14 городах и 33 уездах.

Напомним, что сильнейшие ливни спровоцировали экстренную ситуацию и в Японии. Вчера для помощи жителям государства направили 20 тысяч военнослужащих – они будут помогать эвакуировать населения и бороться с последствиями стихийного бедствия.

ИСТОЧНИК KP.RU