20 тысяч военных направили в районы наводнений в Японии

7 Июль 2020 2020-07-07T15:19:53+03:00

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Для помощи местным жителям в районы наводнений и оползней на юго-западе Японии направили 20 тысяч военнослужащих, которые будут помогать в ликвидации последствий бедствия и эвакуации населения.

По последним данным число жертв ливневых дождей в Японии превысило 50, а еще 13 человек остаются пропавшими без вести. Более 2000 домов сейчас остаются без водоснабжения, в горных районах повреждены линии электропередач.

Как сообщал сайт kp.ru, мощные ливни привели к наводнениям и оползням в нескольких районах Японии, где уже объявили пятый, самый высокий уровень опасности. По прогнозам метеорологической службы, ливни могут быть такими сильными, каких в Японии еще не видели. Ранее на помощь в зону бедствия уже направили более десяти тысяч военнослужащих

Напомним, президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, в результате природного бедствия на юге Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU