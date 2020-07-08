Китайский МИД назвал «превосходным» сотрудничество с Россией

8 Июль 2020 2020-07-08T07:42:20+03:00

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Китайские и российские власти постоянно поддерживают контакт по вопросам стратегической безопасности – в этой сфере сотрудничество между государствами «превосходное». Об этом в среду, 8 июля, заявил начальник департамента по контролю над вооружениями китайского министерства иностранных дел Фу Цун.

- Мы поддерживаем постоянный контакт с партнерами из России. Сотрудничество между двумя сторонами превосходное, контактируем эффективно. Нельзя назвать это переговорами – я бы, скорее, назвал такое сотрудничество консультациями по наиболее актуальным стратегическим вопросам, - рассказал глава департамента в ходе беседы с журналистами.

Фу Цун отметил, что намерен на днях провести встречу с дипломатами российского посольства в Пекине, а также поддерживает контакт с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. С ним политик обсуждает контроль над вооружениями и ядерной программой Ирана.

- Это также показывает, насколько высокий уровень стратегического партнерства между нашими государствами, - добавил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, китайские власти заявили о готовности присоединиться к переговорам по разоружению со Штатами и Россией. Основным условием начала таких переговоров в Китае считают соглашение США о сокращении своего ядерного арсенала до уровня Пекина.

ИСТОЧНИК KP.RU