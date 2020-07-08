Названы регионы, где чаще всего рожают в 15-19 лет
Врачи делятся своим наблюдением: в последние годы число молодых мам сокращается, рожать предпочитают в зрелом и осознанном возрасте. Все больше родительниц подбираются к сорокалетнему возрасту.
Это связано с тем, что женщины нацелены на карьеру. Только в небольших городах и мелких населенных пунктах пока еще преобладают традиционные взгляды на материнство и обзавестись потомством там спешат в молодом возрасте.
Росстат назвал регионы, где чаще всего мамами становятся в 15-19 лет. В лидерах Чукотка, здесь на одну тысячу молодых родительниц приходится 36 детей.
Регионы-лидеры по числу молодых мам:
Чукотский автономный округ - 36,
Республика Тыва - 34,90,
Дагестан - 30,90,
Чечня - 30,40,
Забайкальский край -30,30.
Пятерка антилидеров:
Ингушетия - 4,50,
Москва - 6,20,
Санкт-Петербург -7,
Мордовия - 8,40,
Севастополь - 8,60.
В ведомстве отмечают, что число рожениц такого возраста за последнее пятилетие снизилось почти вдвое. В 2014 году средний показатель составлял 26 случаев на тысячу женщин, а в 2019 – 14,6.
- высокое количество молодых мам в некоторых регионах связано с культурой и традициями. Для таких мест характерные ранние браки и, как следствие, дети. Москва, Санкт-Петербург находятся на другом полюсе. Здесь развито «мегаполисное» сознание, где вопросы решаются абортами, если возникают какие-то сложные ситуации. Все чаже брачный возраст в стране сдвигается к тридцати, так как считается, что люди должны состояться, приобрести жилье, - комментирует NEWS.ru Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.
В Росстате отмечают, что растет число регионов, где мамами становятся в 45-49 лет. В лидерах Северная Осетия (1,40), Санкт-Петербург (1,20) и Москва (1,10).
- Если молодые девушки беременеют, чаще всего, неосознанно. То у женщин 45–49 лет беременности происходят осознанно и намеренно. Однако в этом возрасте может быть больше всевозможных осложнений в течение беременности, а во время родов нередко вынужденно делают кесарево сечение, - пояснил Борис Лордкипанидзе, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU