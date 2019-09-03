Дети рожают детей: почему в России становятся мамами в 14 и 15 лет

Стать многодетной мамой в школьном возрасте? Звучит почти нереально (мы же не в средние века живем). Однако это правда. Шок, но по данным Росстата в прошлом году пятеро 17-летних россиянок родили пятого! Мы решили не просто узнать - что это за явление в XXI веке - «маленькая мама», но и как живется несовершеннолетним с детьми на руках.

Еще одна шокирующая порция цифр от Росстата за 2018 год. 919 детей в России родились у 15-летних мам. 190 младенцев появились на свет от 14-летних девочек. 34 ребенка - от 13-летних мам. Четверых воспроизвели на свет… 12-летние мамы! Как такое возможно? Школьницы рожают буквально за партами. Дети производят детей!

И каждый такой отдельно взятый случай - это маленькая человеческая трагедия. Осуждения окружающих и невозможность самой мамы содержать малыша. А часто еще и поломанная судьба, заброшенная учеба, отказ от ребенка такого же малолетнего папаши. Не говоря уже о шоке для родителей школьниц-мам.

РОДИТЬ ОТ УЧИТЕЛЯ

Люба Бессуднова родила в 14 от учителя математики. Забеременеть в школьном возрасте - это стыдно, страшно, за рамками всех норм и правил. Особенно если ты не в городе, где можно еще спрятаться и остаться незамеченным, а в маленьком поселке. История Любы Бессудновой быстро вышла за пределы родного села Петрово, а потом и самой Саратовской области. В итоге фото маленькой девочки с младенцем на руках облетело газеты и ТВ. Еще бы, ведь, как выяснилось, отец ее ребенка - 23-летний учитель математики Олег Михеев. Парень на тот момент уже был женат и воспитывал дочь. А тут, оказывается, посмотрел на другого ребенка - на Любу - как на взрослую женщину. Гулял с ней по вечерам, занимался взрослыми делами. Но как родился сын - в кусты! Никого не стесняясь, обзывал маленькую девочку с младенцем на руках «шлюхой» и все отрицал: «Ничего не было! Она врет, хочет сгубить мою жизнь». И многие его поддерживали. Но тест ДНК показал - именно он отец новорожденного Дениса.

Люба Бессуднова стала мамой в 14 лет. Рядом с ней молодая бабушка Марина (32 года). Сейчас мальчику уже 7 лет, и никто не знает, где живет семья, они уехали в неизвестном направлении. Фото: Канал «Россия 1»

Однако, и этого мало. Выяснилось, претендентом на звание отца ребенка Любы был еще и сын директора школы Игорь Колесников. И, по заявлению девочки, он был ее первым парнем. Мать Колесникова Татьяна Горбань, конечно же, все отрицала и обвинила Любу во всех смертных грехах. И вообще заявила, что все это задумано, чтобы сместить ее с поста директора школы. Вот так деревенские страсти.

Учитель математики Олег Михеев. Фото: Канал "Россия 1"

Естественно, было заведено уголовное дело и против Михеева, и против Колесникова. Дальше все развивалось по сценарию, который возможен лишь в нашей России - матушке. Горе-отец вину признал. А следствию поручили выяснить - вдруг Люба Бессуднова в 13 лет (на момент зачатия) была уже половозрелой и готовой для интимных отношений? И помимо позора и упреков со стороны всех односельчан маленькой девочке пришлось еще и проходить унизительную экспертизу. В Саратове целый консилиум врачей чуть ли не под микроскопом изучал, что выросло, что не выросло у нее как у взрослой женщины, брал анализ крови на гормоны и прочие, прочее. Молодая бабушка (всего 32 года) Марина Агибайлова рассказывала, что по возвращении из города Люба рыдала. А отец Михеев так и ходил по селу с гордо поднятой головой, ни разу не поинтересовавшись, как, собственно, там его сын. Удивительно, как у маленькой мамы хватило сил все это выдержать?

Оба ловеласа были наказаны. Михеева посадили на 4 года, а Колесникова на 3.

Я связалась с селом Петрово.

Претендент на роль отца номер два - сын директора школы Игорь Колесников. Фото: Канал «Россия 1»

- Ой, что, вам делать нечего, как вспоминать старое, - недовольно проворчала в трубку одна из жительниц села (сотрудница госорганов). - Семья Любы уехала отсюда. Да нет, не потому, что им тут жизни не давали. Никто их не трогал. Уехали и все, вроде куда-то в Краснодарский край. Никто про них ничего не знает, даже странички поудаляли из соцсетей, хватило им дурной славы.

- А Колесников и Михеев?

- Отсидели. Михеева жена бросила, не выдержала позора. Сейчас он перебрался в Аткарск (райцентр), сошелся с какой-то женщиной. Кем работает, не знаю, но точно не в школе. Ну а Колесников куда-то в Москву укатил. Мать его больше не директор школы. Вот и вся история.

«МЕНЯ ВЫДАЛИ ЗАМУЖ В 14 ЛЕТ»

Мариям родом из Дагестана. Ей 29. Последние полтора года живет в Москве - ютится где-то окраине в набитой мигрантами квартире-общежитии, торгует овощами на рынке. Ее телефон из рук в руки передавали мне ее подруги. Она - одна фигуранток из тех самых цифр Росстата - стала многодетной еще в 18. И ни в какую не хотела общаться с журналистом. С трудом мне удалось уговорить ее хотя бы на телефонный звонок.

- Мне пришлось переехать в Москву из родного села. Там никакой жизни уже не было, хотя и это не жизнь… У моих папы с мамой в семье было 7 детей. Жили очень бедно. Как только начались месячные и я надела платок, папа сказал - пора замуж, хватит тебя кормить. Мама плакала, просила подождать хотя бы до моего 16-летия. Но кто ее слушал... Так в 14 лет я стала женой и переехала жить в дом мужа, в другое село. Это был 2005-й. Конечно, никакого ЗАГСа не было, в мечеть сходили и все. Сына я родила уже через 9 месяцев. Еще через 9 - дочку, потом через 2 года - еще сына. То есть, к моему совершеннолетию у меня было уже трое детей.

Муж старше на 10 лет, первое время жили нормально, я даже закончила школу экстерном. А потом работы в селе совсем не стало, и муж мотался на заработки в город. Я часто оставалась одна дома. Ну и парень с соседней улицы влюбился, ходил за мной. В итоге мужу я изменила… Он обещал жениться, уговорил бежать. Я бросила детей, мы переехали в Махачкалу, пряталась у его брата на квартире. А потом он меня бросил, его родители заставили. Да еще и распустили про меня сплетни по поселку, что я сама подговорила бедного мальчика с ним сбежать. Возвращаться домой я никак не могла. Уже хотела свети счеты с жизнью, если бы не подруги. Они уговорили переехать в Москву. Недавно нашла своего сына старшего во «Вконтакте», написала ему, просила прощения. Он сказал, что вырастет и заберет меня домой. Скоро ему 14. Детей своих очень люблю.

- У вас в Дагестане многие так рано рожают?

- Сейчас уже нет, все умнее стали, и жизнь как-то лучше. С 16 лет разрешено жениться, некоторые так и начинают заводить семьи в селах. В городах не так, там цивилизованнее люди, родители хотят учить своих дочерей, в институты отправляют. В 18-19 лет выходят замуж. Так как у меня было - не надо делать, это неправильно.

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА ИЗ ДЕТДОМА

Немалое число девочек-мам из данных Росстата - воспитанницы детдомов. И им сложнее всех. Нет никакой поддержки от близких, потому что близких никаких нет. Вся их жизнь - казенные стены. В 99 % случаев ребенок несовершеннолетней детдомовки сам становится сиротой. Опекунов у нее нет, и младенца сразу после родома забирает государство, отправляя в Дом малютки. Все. Такой страшный конвейер.

Олег и Полина познакомились в детском доме. Стали родителями в 15. У них получилась самая настоящая семья.Фото: Личный архив

Но в этой системе случаются чудеса. В 2015 прямо под Новый год Россию облетела история Ромео и Джульетты из детдома Сафоново (Смоленская область). Олег и Полина влюбленная пара, им по 15 и вот-вот у них должен был появится ребенок. У сотрудников интерната сначала был шок - еще бы, такое ЧП. А потом все стали слезами обливаться, видя какие трогательные отношения у ребят. Для детдомовцев найти близкого человека - самое главное в жизни. Но ничего хорошего впереди у них не было. Нет никакой юридической вилки, чтобы оставить новорожденного с мамой. Всех троих ждала трагедия. Выход был один - найти опекунскую семью, готовую усыновить сразу и Полину, и Олега, и их малыша. И такая сумасшедшая (в хорошем смысле этого слова) нашлась. Психолог, мама семерых детей и бабушка на тот момент четверых внуков Юля Жемчужникова. «Друзья, я начинаю процесс усыновления, - написала она на своей страничке в соцсети. - Вопрос очень горящий. Малыш появится в Рождество, и только чудо не разлучит его с мамой».

Психолог Юля Жемчужникова взяла под опеку пару сирот из детского дома. Пару во всех смыслах - очень скоро они сделали ее бабушкой.Фото: Личный архив

И Юле удалось сделать невероятное - за две предновогодние недели (!) собрать все документы и оформить опекунство. Под Рождество родилась девочка София.

- Я давно уже живу в деревне в Калужской области. У нас тут свой дом, хозяйство, корова. Все, что нужно для семьи с младенцем. Сюда и провезли мы всех троих, - вспоминает Жемчужникова. - И, честно говоря, 2016-й был очень тяжелым годом. И так непросто было всем ужиться, Полина и Олег трудно привыкали к другой жизни (пили, убегали из дома, жаловались). Да еще и проверки бесконечные приезжали к нам, искали изъяны, угрожали забрать детей…

Сейчас Полина и Олег живут отдельно своей маленькой семьей. Им по 18, Софии три года.

- Того года им хватило, чтобы встать на ноги и впитать опыт жизни в нормальных, семейных условиях. Они прекрасные родители, мудрые, многим 40-летним дадут фору. Привозят ко мне иногда внучку. Так что, рискну заявить, что дело не в молодых родителях, а в правильных бабушках, - говорит Юля.

"ДА КАКОЙ ИЗ НЕГО ОТЕЦ? НИКАКОЙ"

Историй масса. Есть и криминальные. Буквально в начале августа 2019-го взорвало Волгодонск - 16-летняя девочка получила год тюрьмы. Прямо в туалете больницы, куда легла с жалобами на живот, она родила ребенка, спрятала его в мешок и отнесла на мусорку. Труп младенца нашли, мать - тоже. Оказывается, никто не знал о беременности девочки, ни родители, ни врачи в этой самой больнице даже не поняли (как?!). Сейчас она в тюрьме. Как будет жить дальше, когда выйдет и все осознает?

Или Саша Гладковская из Владимирской области. Родила в 15 лет (это было в 2012-м). Мама школьницы настаивала на аборте, Саша не согласилась. Когда сын появился на свет, жизнь в семье разладилась. И когда мальчишке было 2 года бабушка чуть не лишила дочь родительских прав. Но сейчас все утряслось.

А 14-летняя девочка Настя из Нижегородской области сделала свою маму Анастасию Князькову самой молодой бабушкой России. Бабуле на тот момент было всего 29. Сейчас они воспитывают маленького Никитку. Всем знакомым и друзьям рассказывают, что очень счастливы.

На одном из молодежных форумов случайно наткнулась на откровения «маленькой» мамы. Интересна даже не сама ее история, а вопросы, которые ей задавали сверстники.

«Я забеременела только-только мне стукнуло 14. Больше всего боялась, что скажет мама. Хотя мы с ней подруги. А мама просто обняла и сказала: «Все будет хорошо». Мне сразу легче стало. Дочке сейчас 9 месяцев, мне 16. Учусь на домашнем обучении. Пришлось школу поменять... Ребенок занимает примерно 22 часа из суток. По вечерам мама отпускает погулять с подружками. У меня их осталось две, самые верные. Ну хоть так».

- Очень было стыдно, когда живот начал расти?

- Стыдно и мерзко, будто я прокаженная. Плакала. На улицу почти не выходила. Видя все это, мама решила, что мы все вместе переедем к бабушке. Квартиру нашу сдаем, деньги-то нужны...

- Ты что, не знала про презервативы?

- Конечно, знаю, но не думала что вот так легко можно забеременеть. Мы с парнем полгода встречались, были только поцелуи. А потом он попросил меня об этом. Я очень его любила. Раз он просит, почему нет.

- А где он сейчас?

- Живет в соседнем районе, ему 18. Я сообщила ему о беременности в снап-чате. Он думал, я шучу. Когда узнал, что нет, заблокировал меня везде. Ну и ладно, мы с мамой решили не портить ему жизнь, сами вырастим. Да и какой из него отец? Теперь-то я понимаю, что никакой.

- Рожать больно?

- Да.

«Я ТВЕРДО РЕШИЛА, ЧТО МНЕ НУЖЕН СЫН»

Удивительно, но есть и такие девочки, которые рожают в столь юном возрасте вполне осознанно.

- Мне было 16, я закончила школу и почему-то твёрдо решила, что мне нужен сын, - рассказывает свою историю Маша Холодная. - Как, почему, обычной логикой это не объяснить. Возможно, это было желание перенести свою любовь на кого-то маленького, а может, я заразилась примером моей подруги, которая была на год меня старше и родила дочь Диану в 17 лет. Я часто приходила к ней в гости, нянчилась и, видимо, донянчилась... В сентябре 1996 года я поехала в молодёжный лагерь «Спутник». Мама отпустила меня одну, ведь я была очень самостоятельной, и она доверяла мне. Итак, Сочи, сентябрь, бархатная пора, я пришла на дискотеку и встретила его: симпатичный светленький парень, с голубыми глазами. В голове сразу сложилось: отличный биологический отец. Октябрь, началась учеба, а меня тошнит, я ем, как слон. Сделала тест — получите, распишитесь, две полоски. Когда узнала мама, у неё был шок. Мой отец - старой закалки, и мама очень боялась, что его убьёт моя беременность.

В общем, началась борьба, с заламыванием рук, истериками и угрозами. А юный отец, узнав, слился сразу, ему было 16 и перспектива приехать в Москву и воспитывать сопливого младенца не улыбалась. Я больше никогда его не видела. Мама хотела, чтобы я избавилась от "недоразумения", она была уверена, что это разрушит мою жизнь. Я не согласилась и упрямо стояла на своём. Из-за страхов мамы мне пришлось вывернутся ужом и выйти замуж. (Парень дико любил меня и обрадовался, хоть так быть вместе). Эту свадьбу я не хотела и сделала несчастным своего мужа, потому что мне был нужен лишь сын, а не вот это вот всё. Кстати папа сразу понял, что я замуж не хочу, и спросил, зачем весь этот театр, вырастили бы сами. Нам всё же пришлось получить разрешение на свадьбу, да-да, мне же было 16, а мама уже заказала банкет, мне сшили платье, разве можно было уже повернуть назад? Ровно через год мы развелись.

Маша Холодная с сыномФото: ВКонтакте

Весь первый курс, я училась, толстела, требовала клубнику в декабре и легко сдавала сессии. Я твёрдо решила, что все у меня получится лучшим образом. Родила. Мы с сыном всегда были на одной волне, он спал отлично (бессонные ночи в 18 стираются словно ластиком). Я училась, страдала, плакала, личная жизнь никак не клеилась, но Денис был моим лучом. Он рано пошёл, аж в 9 месяцев, был грозой в детском саду, затем в школе. Меня постоянно вызвали на разговор о его поведении, но я знала, что он моя любовь, и говорила с ним всегда на равных, без сюсюканья. В то время мне очень помогала моя бабушка, она приезжала на сессии, а позже подключилась мама, которая навсегда осталась моим ангелом-хранителем. Мой опыт очень разный, но я не жалею ни секунды.

Сейчас сыну 22, он фотограф, ищет свой путь и разбивает лоб на своих ошибках, учится жить, но мы всегда на связи. Я многому у него училась, и если бы меня спросили, повторила ли бы я это все с самого начала, то да. Кстати, много лет спустя, когда Денису исполнилось 12, я нашла Яна (биологического отца) в соцсетях и предложила ему общаться с Денисом, сейчас поддерживают отношения. Кстати, у Яна нет других детей, а ему уже почти сорок.

Маша Холодная с детьмиФото: Личный архив

Маше 38. Сейчас она еще раз замужем, воспитывает дочь.

МНЕНИЕ ПЕДАГОГА

«Подростки стали умнее - не как в 90-е»

- Рожать школьницы массово начали примерно с 90-х. Лихие годы, сексуальная революция. Скажу вам по секрету, тогда еще и проституция среди подростков была не редкостью, - говорит педагог с 40-летним стажем из одной из Подмосковных школ Ольга Игоревна Д. - И у меня на уроке однажды чуть не родила девочка, она толстенькая, а тут еще поправилась. Живот прихватило, вызвали скорую, а там… Или сын одной моей ученицы, родившей в 15, вот сейчас у меня же и учится, пошел в 9-й класс. Отличный парень. Недавно вот тоже была история, родители 10-классницы прибежали: «Беда, пятый месяц беременности». Я им: «Радуйтесь, что не смерть, не уголовка, не наркотики». Честно, беременность школьницы конечно экстраординарное событие, но не нонсенс. Я вообще к этому нормально отношусь. Да, это трагедия для семьи, но может случиться еще большая трагедия, если родители будут неправильно себя вести. Тут маленькую маму надо поддержать, а не осуждать. Девочку переводят на домашнее обучение, а новорожденного часто преподносят как младшего братика или сестричку... Но сейчас не 90-е, идет тенденция на снижение ранних материнств. Дети стали умнее, знают, что такое презервативы, противозачаточные таблетки. Ну и их родители уже не стесняются говорить с детьми о сексе.

- Вы хотите сказать, что меньше рожают малолетками не потому, что не общаются с мальчиками, а потому, что научились предохраняться?

- Да, именно. А так, по моим наблюдениям, сейчас многие девочки начинают жить половой жизнью класса с 7-го. Конечно, они ничего не осознают, это для них, как игра. Одни начали, другие - глядя на них. При этом дома это дети-дети, которые еще смотрят мультики! Плюс в интернете сейчас все есть.

- Что же делать родителям таких сексуально ранних детей?

- Совет на все времена один - не терять контакта со своим ребенком. Быть ему главным другом и советчиком. Я не говорю о том, что стать мамой в 16 - это беда. Беда, если девочке не с кем поделиться, и она наделает глупостей.

- А семьи получаются у молодых родителей?

- С теми отцами от которых родили - нет. Я такого не встречала. И если даже женятся, то быстро разводятся. В таких семьях ведь дети - все трое, и мама, и папа, и их ребенок. Потом, спустя годы, девушки подрастают и выходят замуж заново, еще рожают, все нормально обычно заканчивается.

Кстати, Россия - лидер по количеству абортов. По официальной статистике их делается в стране 1,7 миллионов в год. И каждый пятый - несовершеннолетними. Если бы девочкам не делали аборты, детей от юных матерей было бы в 3-4 раза больше.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский: Когда-то по всей России были ранние браки, сейчас - в основном на Кавказе

- Хочется думать, что это какая-то ошибка Росстата (данные о том, что пятеро 17-летних мам в стране имеют уже по 5 детей, - ред.) или опечатка? Потому что представить даже сложно! А вот что касается остальных цифр, то они вполне реальные и даже ниже, чем в прошлом году. На такую большую страну, как наша число несовершеннолетних мам небольшое.

- Кто и где рожает в 14 и 15 лет? Наверняка где-то на Кавказе?

- Да, больше всего таких случаев зафиксировано именно на Северном Кавказе. Там это не так уж необычно. И ранние браки оформляют по религиозным правилам. Где-нибудь в горном ауле как проследить, кто и во сколько вступает в отношения? Родился ребенок и родился... Но когда-то и во всей России были очень ранние браки, это не считалось чем-то зазорным. И не скрывалось, даже в интеллигентной, образованной среде. Государство и церковь в меру возможностей боролось с таким явлениям, в итоге лет за 300 удалось победить. Но не до конца.

КСТАТИ

А как дела у Хабиба и Вали из Капотни?

Валя Исаева и Хабиб Патахонов - самая известная молодая семья. Валя родила в 11, будучи третьеклассницей.Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Самым известным молодым отцом остается таджик Хабиб - муж самой знаменитой маленькой мамы Вали Исаевой из московской Капотни. В 2005 году девочка родила в 11 лет. Избраннику было тогда 17, он торговал лепешками в соседнем ларьке и снимал у бабушки Вали комнату. «Ромео и Джульетта из Капотни» - так окрестили эту историю в СМИ. На таджика завели уголовное дело, но суд не стал сажать его в тюрьму, дали условный срок. Через 6 лет Валя и Хабиб поженились. Потом родили еще двоих детей.