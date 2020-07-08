2020-07-08T11:27:13+03:00
Общество

Опрос: россияне стали лучше относиться к браку людей разного вероисповедания

Жители России также стали лояльнее воспринимать союз своих родственников с представителями другой национальности
Ксения АНУФРИЕВА
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Опрос: россияне стали лучше относиться к браку людей разного вероисповеданияОпрос: россияне стали лучше относиться к браку людей разного вероисповеданияФото: Анастасия ШАРОВА
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Граждане России стали лояльнее относится к брачном союзу своих близких и родственников с представителями иной религии и национальности. Также спокойнее россияне стали воспринимать наличие у партнера детей от прошлого года, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности 8 июля.

Наиболее позитивно жители страны воспринимают брак близких с партнером из другого населенного пункта (32 процента). Положительно относят к браку, когда один из партнеров отличается по уровню доходов или образования 23 и 22 процента соответственно. 22% россиян одобряют союзы с теми, у кого есть лети от прошлого брака.

Нейтрально граждане РФ воспринимают несовпадение дохода и взглядов на политику у жены и мужа – так ответили 68 процентов, к различиям в профессиональном статусе нормально относятся 65 процентов.

Неодобрение у россиян вызывают ситуации, когда один из супругов относится к другой религии или родом из другого государства (30% и 22% соответственно), однако по сравнению с прошлыми годами жители страны стали относится к браку людей разного вероисповедания и национальностей более нейтрально.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе одного из экономических опрос каждый пятый житель России заявил о значительном падении дохода во время пандемии, а 45% респондентов сказали, что стали получать меньше 15 тысяч рублей в месяц. Весьма скептически к результатам данного исследования отнесся официальный представитель Кремля Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента заявил, что данные нельзя считать корректными из-за маленькой выборки и непонятной системы расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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