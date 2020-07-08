Минздрав учел в рекомендациях возможность передачи коронавируса по воздуху

8 Июль 2020 2020-07-08T14:22:48+03:00

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Российское министерство здравоохранения при составлении новых рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса учло возможность распространения инфекции воздушно-капельным путем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в среду, 8 июля.

Представители Минздрава отметили, что медицинское сообщество с самого начала пандемии изучало и обсуждала возможные способы передачи коронавируса, в том числе и через воздух, и в виде аэрозолей.

- Данная особенность коронавирусной инфекции учитывалась специалисты в ходе планирования мер профилактики и была учтена при разработке временных методических рекомендаций по борьбе с эпидемией и распространением болезни, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что незадолго до этого ученые со всего мира призвали Всемирную организацию здравоохранения признать, что коронавирус способен передавать воздушно-капельным путем. Эксперты организации считают, что инфекция преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей инфицированного при кашле, а также чихании и общении, однако ученые заверили, что вирус сохраняется и в самых мельчайших каплях в воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU