Ученые из 32 стран призывают ВОЗ признать факт передачи коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран просят Всемирную организацию здравоохранения признать значительным фактором распространения коронавируса факт передачи инфекции через мельчайшие частицы в воздухе.
ВОЗ считает, что коронавирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей инфицированного при кашле, а также чихании и общении. Таким способом вирус попадают на какую-либо поверхность.
Как утверждают 239 ученых, доказательства говорят о том, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.
Как писал сайт kp.ru, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на воскресенье, 5 июля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 миллионов, жертвами заболевания стали более 528 тысяч пациентов
Один из ученых заявил, что коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии. По его словам, появляется больше свидетельств о нахождении вируса в различных странах до того, как он проявился в Азии
ИСТОЧНИК KP.RU
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