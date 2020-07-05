Ученые из 32 стран призывают ВОЗ признать факт передачи коронавируса по воздуху

5 Июль 2020 2020-07-05T22:37:06+03:00

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Около 240 ученых из 32 стран просят Всемирную организацию здравоохранения признать значительным фактором распространения коронавируса факт передачи инфекции через мельчайшие частицы в воздухе.

ВОЗ считает, что коронавирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей инфицированного при кашле, а также чихании и общении. Таким способом вирус попадают на какую-либо поверхность.

Как утверждают 239 ученых, доказательства говорят о том, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на воскресенье, 5 июля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 миллионов, жертвами заболевания стали более 528 тысяч пациентов

Один из ученых заявил, что коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии. По его словам, появляется больше свидетельств о нахождении вируса в различных странах до того, как он проявился в Азии

ИСТОЧНИК KP.RU