В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море
Российские моряки отработали в ходе масштабного сбор-похода навыки стрельбы по береговым целям. В Баренцево море они вышли на ракетных крейсерах "Петр Великий" и "Маршал Устинов".
- На этапе развертывания экипажи провели учение по подавлению береговых целей условного противника артиллерийским огнем,- сообщили 8 июля в Минобороны.
Учения в Баренцевом море будут проходить еще несколько дней. За это время моряки должны отработать взаимодействие и тактику отражения атаки с воздуха и с воды.
В марте 2020 года Минобороны проводили учения у берегов Камчатки. Моряки отрабатывали навыки противовоздушной обороны, а также план действий на случай, если враг находится под водой - на подводной лодке. Тогда задействовали четыре боевых корабля, а огонь по потенциальному противнику вели с помощью артиллерийских установок АК-176 и АК-630.
Минобороны РФ показало стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море.
ИСТОЧНИК KP.RU