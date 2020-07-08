В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море

8 Июль 2020 2020-07-08T16:01:57+03:00

Моряки учатся отражать атаку с воздуха и с воды Фото: Кадр видео

Изменить размер текста: A A

Российские моряки отработали в ходе масштабного сбор-похода навыки стрельбы по береговым целям. В Баренцево море они вышли на ракетных крейсерах "Петр Великий" и "Маршал Устинов".

- На этапе развертывания экипажи провели учение по подавлению береговых целей условного противника артиллерийским огнем,- сообщили 8 июля в Минобороны.

Учения в Баренцевом море будут проходить еще несколько дней. За это время моряки должны отработать взаимодействие и тактику отражения атаки с воздуха и с воды.

В марте 2020 года Минобороны проводили учения у берегов Камчатки. Моряки отрабатывали навыки противовоздушной обороны, а также план действий на случай, если враг находится под водой - на подводной лодке. Тогда задействовали четыре боевых корабля, а огонь по потенциальному противнику вели с помощью артиллерийских установок АК-176 и АК-630.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789414" frameborder="0"></iframe> Минобороны РФ показало стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море.

ИСТОЧНИК KP.RU