В Москве театры откроются 1 августа

8 Июль 2020 2020-07-08T17:13:53+03:00

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Театрам в Москве разрешили открыться с 1 августа, однако будет разрешена посадка только половины зрителей от их обычного количества. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он также выразил надежду на то, что к сентябрю допустимое число зрителей в зале могут увеличить.

Напомним, театры в Москве закрыли 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Отменили как показы спектаклей зрителям, так и репетиции актёров. Репетиции возобновили в середине июня, а рекомендации по работе театров сейчас разрабатывают Роспотребнадзор и Министерство культуры.

Сайт KP.ru сообщал, что ежегодная акция "Ночь театров" в этом году прошла онлайн также из-за пандемии коронавируса. Её зрителями стали более 143 тысяч человек. Театры опубликовали архивные записи спектаклей и лекций.

ИСТОЧНИК KP.RU