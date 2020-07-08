2020-07-08T17:13:53+03:00
Звезды

В Москве театры откроются 1 августа

Работу разрешено возобновить при посадке 50% зрителей от обычного числа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Московским театрам разрешили открыться с 1 августаМосковским театрам разрешили открыться с 1 августаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Театрам в Москве разрешили открыться с 1 августа, однако будет разрешена посадка только половины зрителей от их обычного количества. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он также выразил надежду на то, что к сентябрю допустимое число зрителей в зале могут увеличить.

Напомним, театры в Москве закрыли 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Отменили как показы спектаклей зрителям, так и репетиции актёров. Репетиции возобновили в середине июня, а рекомендации по работе театров сейчас разрабатывают Роспотребнадзор и Министерство культуры.

Сайт KP.ru сообщал, что ежегодная акция "Ночь театров" в этом году прошла онлайн также из-за пандемии коронавируса. Её зрителями стали более 143 тысяч человек. Театры опубликовали архивные записи спектаклей и лекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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