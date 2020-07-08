2020-07-08T18:49:15+03:00
В мире

Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН

Госсекретарь США заговорил о проблемах доставки гуманитарных грузов в Сирию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Майк ПомпеоМайк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны-союзники поддержать инициативу США - наказать Россию и Китай из-за вето в Совбезе ООН по Сирии. Вето на год продлевает работу двух пограничных переходов для доставки гуманитарных грузов в САР.

Помпео заявил, что Россия и Китай якобы "не раз злоупотребляли своим правом вето в Совете Безопасности", эти действия "мешают получить отчаявшимся людям Сирии" гуманитарный груз.

- Нашей обязанностью, обязанностью ответственных стран в мире является увеличить цену для них, задокументировать, как влияют подобные решения на людей, и использовать этот пример, чтобы напомнить миру о том, кого поддерживают эти два режима,- приводит его заявление РИА Новости.

Напомним, Россия призывала коллег по организации продлить поставки гуманитарного груза, но только через один контрольно-пропускной пункт, на границе с Турцией. В ООН предлагали оставить два таких пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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