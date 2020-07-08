Уже больше 3 миллионов зараженных: Помпео назвал США "мировым лидером" в борьбе с коронавирусом

8 Июль 2020 2020-07-08T19:46:09+03:00

В США больше всего случаев заболевания коронавирусом среди всех стран мира

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Госсекретарь США Майк Помпео повторил заявление президента Дональда Трампа. Он заявил, что США являются "мировым лидером" в борьбе с коронавирусом. Это при том, что по данным университета Хопкинса на 8 июля число случаев заражения в штатах превысило 3 миллиона. Это больше, чем в любой другой стране мира. Бразилия с 1,6 миллионами случаев на втором месте, Индия (свыше 700 тысяч случаев) - на третьем.

- США остаются лидером в борьбе с мировой пандемией,- приводит его слова РИА Новости. - Нет сомнений, что США были и останутся мировым лидером, когда это касается не только глобальной пандемии, но и мировой инфраструктуры системы и институтов здравоохранения.

Ранее Трамп заявил, что считает "хорошим знаком" такие высокие показатели по числу зараженных, поскольку это говорит о высокой планке, заданной США по тестированию. Это высказывание вызвало возмущение в США, телеведущая MSNBC Мика Бжезински назвала президента "больным человеком".

ИСТОЧНИК KP.RU