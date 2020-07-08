2020-07-08T20:05:02+03:00
В мире

"Если пообещал, то уходи": На сайте Зеленского появилась петиция об отставке

Авторы петиции напомнили, что в апреле 2019 года Зеленский пообещал уйти с поста, если нарушит закон
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Это не первая петиция за отставку ЗеленскогоЭто не первая петиция за отставку ЗеленскогоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Зеленского хотят отправить в отставку из-за того, что нарушил слово - на сайте президента Украины появилась петиция. Автором выступил Виктор Уколов, который хорошо запомнил интервью Владимира Зеленского в программе "Право на власть". Помнит, даже день - 18 апреля 2019 года. Тогда, еще будучи кандидатом в президенты, будущий лидер страны заявил, что готов добровольной уйти с поста, если нарушит закон.

Виктор Уколов год ждал и вот, наконец, Зеленский, кажется, прокололся:

- 7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) и этим нарушил Закон «О предупреждении коррупции,- сказано в петиции.

Автор петиции рассчитывает, что у президента будет два выхода - подать в отставку или признать, что "за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 он солгал своим избирателям".

В 2019 году на сайте украинского президента уже размещали петицию об отставке. На нее Владимир Зеленский ответил, он напомнил, что не может пойти против воли 73 процентов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной
В России разрабатывают 17 вакцин от коронавируса
С точностью до 92 процентов: В ОАЭ начали использовать собак для выявления коронавируса
"Если пообещал, то уходи": На сайте Зеленского появилась петиция об отставке
Почему со "Спартаком" не сыграют лидеры "Локомотива" Баринов и Гилерме, объяснили в команде
Уже больше 3 миллионов зараженных: Помпео назвал США "мировым лидером" в борьбе с коронавирусом
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: братья Миранчуки начнут игру у "Локо" с первых минут
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: в стартовом составе у хозяев в атаке оказались Понсе и Ларссон
В Минздраве оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания
Актеры театра и кино прочитают рассказы Чехова в прямом эфире "Одноклассников"
В России инфляция в июне замедлилась до 0,2 процентов
ВОЗ: В Африке от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы
ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН
В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны
Болсонару принимает «лекарство Трампа» от коронавируса, хотя гидроксихлорохин признали неэффективным
В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"