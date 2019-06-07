Зеленский ответил на петицию о своей отставке

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-07T07:44:10+03:00

Президент Украины заявил, что не может уйти с занимаемой должности по объективным причинам

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требований уйти в отставку, которая ранее была зарегистрирована на сайте главы государства и набрала более 25 тысяч голосов.

«Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержали мою кандидатуру, - говорится в ответе украинского президента. - Во-вторых, я, конечно, устаю, но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму».

Кроме того, Зеленский напомнил при каких обстоятельствах, согласно конституции Украины, досрочно прекращаются полномочия главы государства. Это предусмотрено в случае:

• отставки;

• невозможности выполнять их по состоянию здоровья;

• импичмента;

• смерти.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам оставить свою должность в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», - подчеркнул он. В связи с этим президент Украины призвал предложить депутатам как можно быстрее проголосовать за закон об импичминте, чтобы можно было снять его с поста главы государства законным способом.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 22 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием его ухода в отставку. Меньше чем за сутки она набрала нужное для рассмотрение количество голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU