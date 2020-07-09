Фото задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опубликовал СК

9 Июль 2020 2020-07-09T03:21:26+03:00

Главу региона подозревают в организации покушения на убийство и убийства нескольких предпринимателей [фото]

Изменить размер текста: A A

К этому часу в Сети появились кадры с места задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Снимки были опубликованы сотрудниками Следственного комитета России, которые вместе с представителями ФСБ задерживали чиновника, подозреваемого в организации нескольких убийств.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно о задержании главы Хабаровского края в связи с продолжающимся расследованием убийств, совершенных в 2004 – 2005 годах организованной преступной группой. Сообщалось, что в ближайшее время Фургалу будут предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса России, в том числе по нескольким пунктам статьи 105: «Убийство». Кроме того, следствие обратится в суд с ходатайством избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства нескольких предпринимателей. Фото: СКР

По делу также арестованы четверо активных участников ОПГ, которым уже предъявлены обвинения «в зависимости от роли каждого в совершении преступлений».

ИСТОЧНИК KP.RU