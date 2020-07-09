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СКР: Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан за организацию убийств

Арестованы также четверо участников организованной преступной группы
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В отношении задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России. По данным следствия, чиновник является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

В сообщении СКР говорится, что глава региона был задержан в связи с продолжающимся расследованием убийств, совершенных в 2004 – 2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области организованной преступной группой.

«С учётом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей», - уточняется в сообщении Следственного комитета.

В ближайшее время Фургалу будут предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса России, в том числе по нескольким пунктам статьи 105: «Убийство». Кроме того, следствие обратится в суд с ходатайством избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Криминал