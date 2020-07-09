2020-07-09T04:39:58+03:00
Наука

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» затопили в Тихом океане

Аппарат отстыковался от Международной космической станции 8 июля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Корабль отстыковался от Международной космической станции вечером в среду, 8 июняКорабль отстыковался от Международной космической станции вечером в среду, 8 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» вечером в среду, 8 июля, был отстыкован от Международной космической станции (МКС) и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщили в государственной корпорации «Роскосмос», уточнив, что аппарат отстыковался от МКС в 21:22 по московскому времени.

Потом, в соответствии с расчетными данными специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, космический грузовик в 01:05 (мск) вошел в атмосферу Земли, где почти целиком сгорел.

«Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 800 км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия)», - рассказали журналистам в пресс-службе «Роскосмоса».

Напомним, как писал сайт kp.ru, корабль «Прогресс МС-13» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» был запущен с космодрома Байконур 6 декабря 2019 года, он доставил на борт орбитальной станции воду, топливо, кислород и другие важные грузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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