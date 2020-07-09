Минздрав назвал самые «болеющие» регионы

9 Июль 2020 2020-07-09T08:29:16+03:00

В 2019-м году россияне набрали больничных на сотни миллионов дней Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В 2019-м году россияне набрали больничных на сотни миллионов дней

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Миндзав назвал регионы, где оформляют самые продолжительные больничные. За прошлый год россияне оформили листы нетрудоспособности на сотни миллионов дней.

Самые «болеющие» регионы:

Новгородская область- на 100 работающих 64,3 случая,

Курганская область - 63,5 случая,

Вологодская область - 62,2 случая,

Ярославская область -60,5 случая,

Республика Марий Эл - 60,2.

Самые «здоровые» регионы:

Чечня -14,8 случаев,

Севастополь - 19,2 случаев,

Дагестан - 28,3 случая,

Ненецкий автономный округ - 29,2 случая,

Приморский край - 29,4 случая.

В среднем на сто работающих граждан приходится 43 случая временной нетрудоспособности. Этот показатель уменьшился с 2014 года, тогда он составлял 54,8. Если говорить о средней продолжительности больничного, то он составляет почти шесть дней (5,8), сообщает NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU