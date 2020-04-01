2020-03-31T13:58:45+03:00
Наши права и льготы

Пять простых шагов, чтобы получить электронный больничный на карантине из-за коронавируса

О новом упрощенном порядке рассказывают эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
..Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Сразу уточним: оформить электронный больничный в таком порядке могут не все, кто заболел, переболел или у кого подозревают COVID-19, а четко определенные группы граждан:

• вернувшиеся из-за границы. Такие россияне обязаны провести 14 дней после прибытия на карантине;

• работающие совместно проживающие с ним лица.

Важно: больничный лист получают работающие граждане, застрахованные в системе соцстраха. То есть неработающим пенсионерам, студентам и т.д. бюллетень не выдается.

Действовать нужно так.

1. Заходим на сайт Фонда fss.ru

Кликаем на баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина». И переходим в личный кабинет.

2. Авторизуемся в личном кабинете.

Для этого используются те же логин и пароль, что для портала «Госуслуги». Если вы лично не зарегистрированы на этом портале, то можно воспользоваться помощью кого-то из членов семьи, друзей, знакомых. Заявление и документы для оформления больничного можно подать из чужого личного кабинета.

3. Заполняем интерактивную форму заявления и прикрепляем файлы с фотографиями страниц загранпаспорта. Нужна страница с фотографией и страницы с отметками о пересечении государственной границы РФ. Если такой отметки нет (плохо пропечатана и т.п.), подойдёт электронный билет или другие документы, подтверждающие пребывание на территории иностранного государства.

4. Тем, кто живет вместе с «карантинщиком», нужно загрузить фото документа, подтверждающего совместное проживание. Это может быть фото штампа в паспорте о постоянной регистрации, свидетельство о временной регистрации, договор и др.

5. Указываем реквизиты счёта для перевода пособия по временной нетрудоспособности (больничных).

Первая выплата поступит всего после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.

Если у вас остаются вопросы, можно задать их специалистам ФСС РФ по телефону круглосуточной федеральной горячей линии 8-800-302-75-49.

Еще больше материалов по теме: «Наши права и льготы: Все о больничных»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Четыре мифа о прямых выплатах пособий по материнству и больничных в 2020 году
С января наступившего года в 10 регионах России обновились правила предоставления самых популярных социальных пособий. «Комсомолка» выяснила, что ждет теперь родителей малышей, пациентов и других получателей выплат
«Социальный навигатор»: Скачать, чтобы все узнать
Как посчитать размер больничного этой зимой, какие пособия полагаются сейчас семьям с детьми и чем поможет государство людям с инвалидностью - обо всем этом ясно и подробно расскажет мобильное приложение Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Производительность растет - травматизм падает, если ты в спецодежде!
В редакции «Комсомольской правды» прошел Круглый стол на тему «Предупредительные меры Фонда социального страхования: как государство поможет работнику сохранить здоровье на рабочем месте»
Новости 24