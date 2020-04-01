Пять простых шагов, чтобы получить электронный больничный на карантине из-за коронавируса

Сразу уточним: оформить электронный больничный в таком порядке могут не все, кто заболел, переболел или у кого подозревают COVID-19, а четко определенные группы граждан:

• вернувшиеся из-за границы. Такие россияне обязаны провести 14 дней после прибытия на карантине;

• работающие совместно проживающие с ним лица.

Важно: больничный лист получают работающие граждане, застрахованные в системе соцстраха. То есть неработающим пенсионерам, студентам и т.д. бюллетень не выдается.

Действовать нужно так.

1. Заходим на сайт Фонда fss.ru

Кликаем на баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина». И переходим в личный кабинет.

2. Авторизуемся в личном кабинете.

Для этого используются те же логин и пароль, что для портала «Госуслуги». Если вы лично не зарегистрированы на этом портале, то можно воспользоваться помощью кого-то из членов семьи, друзей, знакомых. Заявление и документы для оформления больничного можно подать из чужого личного кабинета.

3. Заполняем интерактивную форму заявления и прикрепляем файлы с фотографиями страниц загранпаспорта. Нужна страница с фотографией и страницы с отметками о пересечении государственной границы РФ. Если такой отметки нет (плохо пропечатана и т.п.), подойдёт электронный билет или другие документы, подтверждающие пребывание на территории иностранного государства.

4. Тем, кто живет вместе с «карантинщиком», нужно загрузить фото документа, подтверждающего совместное проживание. Это может быть фото штампа в паспорте о постоянной регистрации, свидетельство о временной регистрации, договор и др.

5. Указываем реквизиты счёта для перевода пособия по временной нетрудоспособности (больничных).

Первая выплата поступит всего после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.

Если у вас остаются вопросы, можно задать их специалистам ФСС РФ по телефону круглосуточной федеральной горячей линии 8-800-302-75-49.