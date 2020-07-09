2020-07-09T17:08:05+03:00
В мире

В Словении вандалы сожгли статую Мелании Трамп

Статую вырезали из дерева с помощью бензопилы и многие посмеивались над тем, какой художник "увидел" первую леди США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Статуя Мелании Трамп до поджога Фото: кадр видеоСтатуя Мелании Трамп до поджога Фото: кадр видеоФото: REUTERS
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На Родине Мелании Трамп, в Словении, вандалы уничтожили статую, установленную в ее честь.

Это очень своеобразный арт-объект, художник сделал "Меланию" из дерева, орудуя только пилой. Вышло не очень похоже. Так что в Сети уже поспешили пошутить, что статую уничтожила сама Мелания - от модельной внешности госпожи Трамп у этого монумента нет ничего, кроме синего костюма, такой первая леди США надевала однажды.

- Мне было бы любопытно видеть, кто сделал это. Кому-то не нравится, что он представляет или как он выглядит,- сказал CNN художник Брэд Дауни.

Статуя мало чем похожа на первую леди США Фото: REUTERS

Статуя мало чем похожа на первую леди СШАФото: REUTERS

Поисками вандалов занялась полиция. Художник попросил журналистов не делать снимки изуродованного монумента, чтобы он не стал "жестоким мемом". В родном городе Мелании Трамп, Севница, кстати, не всем понравилась деревянная статуя, хотя она и считается главной достопримечательностью, посмотреть на которую приезжают тысячи туристов.

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В Словении подожгли статую Мелании Трамп
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ИСТОЧНИК KP.RU

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