В Словении показали деревянную статую Меланьи Трамп
В городе Севница в Словении установили деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп.
- Мы радушно приглашаем вас на открытие статуи "Меланья" в Рожно (населенный пункт рядом с Севницей), - сообщают источники.
Необычная статуя стоит на берегу реки Савы и поднятой рукой приветствует город. К слову, сама первая леди США родом из Словении.
Gоказ статуи является сопровождающим мероприятием выставки Ta Eho американского художника Брэда Дауни. Ее основная экспозиция размещена в Любляне и открылась на день раньше, сообщает "РИА-Новости".
Скульптура супруги Дональда Трампа исполнена в жанре "наивного искусства", что предполагает условную грубоватость ее конечностей и черт лица.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что первая леди США Мелания Трамп пришла в откровенном наряде на военный парад в честь празднования Дня независимости в США.
ИСТОЧНИК KP.RU