В Словении показали деревянную статую Меланьи Трамп

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-06T08:02:51+03:00

Необычная скульптура стоит на берегу реки Савы и поднятой рукой приветствует город

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В городе Севница в Словении установили деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп.

- Мы радушно приглашаем вас на открытие статуи "Меланья" в Рожно (населенный пункт рядом с Севницей), - сообщают источники.

Необычная статуя стоит на берегу реки Савы и поднятой рукой приветствует город. К слову, сама первая леди США родом из Словении.

Gоказ статуи является сопровождающим мероприятием выставки Ta Eho американского художника Брэда Дауни. Ее основная экспозиция размещена в Любляне и открылась на день раньше, сообщает "РИА-Новости".

Скульптура супруги Дональда Трампа исполнена в жанре "наивного искусства", что предполагает условную грубоватость ее конечностей и черт лица.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что первая леди США Мелания Трамп пришла в откровенном наряде на военный парад в честь празднования Дня независимости в США.

ИСТОЧНИК KP.RU